У супругов из Николаевщины изъяли каннабис на 4 миллиона

Фото: Нацполиция

В Николаевской области правоохранители провели санкционированные обыски у супругов, которые выращивали каннабис в теплице со специальным оборудованием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, следователи провели обыски по месту жительства 66-летней женщины и 63-летнего мужчины. Правоохранители обнаружили и изъяли 200 кустов конопли элитного сорта и около 80 кг каннабиса.

В общем подсчете стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет почти четыре миллиона гривен.

За содеянное супругам грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Львовщине полиция "закрыла" нарколабораторию на квартире у гражданских супругов.