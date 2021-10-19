У подружжя з Миколаївщини вилучили канабіс на 4 мільйони

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У Миколаївській області правоохоронці провели санкціоновані обшуки у подружжя, яке вирощувало канабіс у теплиці зі спеціальним обладнанням

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Так, слідчі провели обшуки за місцем проживання 66-річної жінки та 63-річного чоловіка. Правоохоронці виявили та вилучили 200 кущів коноплі елітного сорту та близько 80 кг канабісу.

У загальному підрахунку вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить майже чотири мільйони гривень.

За скоєне подружжю загрожує до семи років ув’язнення із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині поліція "закрила" нарколабораторію на квартирі у цивільного подружжя.