На Николаевщине задержали банду наркоторговцев

За месяц заработок наркогруппировки достигал полмиллиона гривен

За месяц заработок наркогруппировки достигал полмиллиона гривен

Фото Нацполиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организовали наркобизнес две женщины 43-х и 45-ти лет. На территории г. Южноукраинск и в Первомайском районе они наладили торговлю метадоном. Дилерки контролировали деятельность членов группы и распределение денежных средств, а мужчины, которые на них работали, осуществляли охрану и контроль за лицами, привлеченными к розничному сбыту наркотических средств. На заказ организаторов наркотики им поставлял 52-летний житель Одессы. Известно, что за месяц группировка могла сбыть до 10 000 доз, а количество их клиентов превышало 100 человек.

23 марта в ходе проведения специальной операции задержаны 6 участников преступной группировки, которые наладили наркотрафик в Вознесенском районе. Их заработки достигали до 500 000 тыс. гривен. Сбывали около 10 000 доз ежемесячно, - сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

По словам главы полиции Николаевщины, "клиентская база” наркогруппировки достигала "более сотни людей разного возраста, в том числе молодежь".

Роли участников четко распределены между собой. Кроме того, даже на въезде в город дежурили "фишкари”, которые в случае появления незнакомых полицейских авто (или подозрительных), сразу информировали организаторов, которые в свою очередь (имея определенное время) сразу избавлялись от наркотического средства, - говорит Шайхет.

Одновременно правоохранители провели 10 обысков по местам проживания фигурантов, где изъяли несколько литров метадона, а также мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, которыми пользовались наркосбытчики во время незаконной деятельности, черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Сейчас их задержано и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Декілька років - дві "мадемуазелі" ромської національності тримали на "метадоновому та опійному гачку" більше... Posted by Сергей Шайхет on Wednesday, March 24, 2021

Как сообщалось ранее, в Киеве задержана группа из девяти наркодельцов. Килограммы каннабиса, тысяча наркосодержащих таблеток, деньги были изъяты во время обысков.