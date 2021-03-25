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25 марта 2021, 12:05 6

На Николаевщине задержали банду наркоторговцев

25 марта 2021, 12:05 6
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За месяц заработок наркогруппировки достигал полмиллиона гривен
За месяц заработок наркогруппировки достигал полмиллиона гривен
Фото Нацполиции
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Николаевские полицейские задержали наркогруппировку, которая торговала метадоном.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организовали наркобизнес две женщины 43-х и 45-ти лет. На территории г. Южноукраинск и в Первомайском районе они наладили торговлю метадоном. Дилерки контролировали деятельность членов группы и распределение денежных средств, а мужчины, которые на них работали, осуществляли охрану и контроль за лицами, привлеченными к розничному сбыту наркотических средств. На заказ организаторов наркотики им поставлял 52-летний житель Одессы. Известно, что за месяц группировка могла сбыть до 10 000 доз, а количество их клиентов превышало 100 человек.

23 марта в ходе проведения специальной операции задержаны 6 участников преступной группировки, которые наладили наркотрафик в Вознесенском районе. Их заработки достигали до 500 000 тыс. гривен. Сбывали около 10 000 доз ежемесячно, - сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

По словам главы полиции Николаевщины, "клиентская база” наркогруппировки достигала "более сотни людей разного возраста, в том числе молодежь".

Роли участников четко распределены между собой. Кроме того, даже на въезде в город дежурили "фишкари”, которые в случае появления незнакомых полицейских авто (или подозрительных), сразу информировали организаторов, которые в свою очередь (имея определенное время) сразу избавлялись от наркотического средства, - говорит Шайхет.

Одновременно правоохранители провели 10 обысков по местам проживания фигурантов, где изъяли несколько литров метадона, а также мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, которыми пользовались наркосбытчики во время незаконной деятельности, черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Сейчас их задержано и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Posted by Сергей Шайхет on Wednesday, March 24, 2021

Как сообщалось ранее, в Киеве задержана группа из девяти наркодельцов. Килограммы каннабиса, тысяча наркосодержащих таблеток, деньги были изъяты во время обысков.

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