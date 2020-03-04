На Кинбурнской косе на берег вынесло человеческие останки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Очаковский портал.
Издание отмечает, что человеческие останки, принесенные штормом, могут принадлежать французским воинам, которые участвовали в Крымской войне, а именно в штурме форта Кинбурн, датированным 1855 годом. Известно, что на территории заповедника находится потерянное захоронение солдат, участвовавших в боевых действиях того времени.
"От жителей старшего поколения Кинбурнской косы поступала информация что в районе бывшего форта Кинбурн находились кладбища дореволюционного периода. Некоторые фрагменты захоронений и сами надгробные плиты, по словам старожилов, встречались еще в начале 70-80-х годов прошлого столетия. Информацию подтверждали, так называемые "черные археологи" во время их задержаний и составления административных протоколов за самовольное проведение поисковых работ. Но место захоронения, никто из названных категорий граждан, не указывал точно", - говорится в публикации издания.
Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні
В лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх ВітчизнаОпубліковано Очаковский портал Неділя, 1 березня 2020 р.
Кроме этого, после проведения дальнейших опросов местных жителей и находок на этом участке, можно утверждать, что в течение зимы 1855-1856 годов на территории Кинбурнской стрелки, на расстоянии от 300 до 400 метров от западного вала бывшей Кинбурнской крепости, похоронены именно граждане королевства Сардинии (Франции и Италии, - прим. ред.).
Главное свидетельство национальной принадлежности — это пуговицы с эмблемами подразделений французских войск и воинских подразделений Сардинского королевства, а также нательные крестики католического обряда, которые были найдены в этом месте.
Кинбурн, французская эскадра, скованная льдом
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