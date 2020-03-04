На Кинбурнской косе на берег вынесло человеческие останки

В феврале, штормовой ветер, который бушевал на территории Николаевской области, принес на берег Национального природного парка "Белобережье Святослава" человеческие останки

Фото: Очаковский портал

В феврале, штормовой ветер, который бушевал на территории Николаевской области, принес на берег Национального природного парка "Белобережье Святослава" человеческие останки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Очаковский портал.

Издание отмечает, что человеческие останки, принесенные штормом, могут принадлежать французским воинам, которые участвовали в Крымской войне, а именно в штурме форта Кинбурн, датированным 1855 годом. Известно, что на территории заповедника находится потерянное захоронение солдат, участвовавших в боевых действиях того времени.

"От жителей старшего поколения Кинбурнской косы поступала информация что в районе бывшего форта Кинбурн находились кладбища дореволюционного периода. Некоторые фрагменты захоронений и сами надгробные плиты, по словам старожилов, встречались еще в начале 70-80-х годов прошлого столетия. Информацию подтверждали, так называемые "черные археологи" во время их задержаний и составления административных протоколов за самовольное проведение поисковых работ. Но место захоронения, никто из названных категорий граждан, не указывал точно", - говорится в публикации издания.

Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні В лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх Вітчизна Опубліковано Очаковский портал Неділя, 1 березня 2020 р.

Кроме этого, после проведения дальнейших опросов местных жителей и находок на этом участке, можно утверждать, что в течение зимы 1855-1856 годов на территории Кинбурнской стрелки, на расстоянии от 300 до 400 метров от западного вала бывшей Кинбурнской крепости, похоронены именно граждане королевства Сардинии (Франции и Италии, - прим. ред.).

Главное свидетельство национальной принадлежности — это пуговицы с эмблемами подразделений французских войск и воинских подразделений Сардинского королевства, а также нательные крестики католического обряда, которые были найдены в этом месте.

Кинбурн, французская эскадра, скованная льдом