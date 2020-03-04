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04 березня 2020, 11:05 14

На Кінбурнській косі на берег винесло людські останки

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04 березня 2020, 11:05 14
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У лютому, штормовий вітер, який бушував на території Миколаївської області, приніс на берег Національного природного парку "Білобережжя Святослава" людські останки
Фото: Очаківський портал
У лютому, штормовий вітер, який бушував на території Миколаївської області, приніс на берег Національного природного парку "Білобережжя Святослава" людські останки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Очаківський портал.

Видання зазначає, що людські останки, принесені штормом, можуть належати французьким воїнам, які брали участь у Кримській війні, а саме у штурмі форту Кінбурн, датованим 1855 роком. Відомо, що на території заповідника знаходиться втрачене поховання солдатів, які брали участь у бойових діях того часу.

"Від жителів старшого покоління Кінбурнської коси надходила інформація, що в районі колишнього форту Кінбурн знаходились кладовища дореволюційного періоду. Деякі фрагменти поховань і самі надгробні плити, за словами старожилів, зустрічалися ще на початку 70-80-х років минулого сторіччя. Інформацію підтверджували, так звані "чорні археологи" під час їх затримання та складання адміністративних протоколів за самовільне проведення пошукових робіт. Але місце поховання, ніхто з названих категорій громадян, не вказував точно", - йдеться у публікації видання.

Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні

У лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх Вітчизна

Опубліковано Очаківський портал Неділя, 1 березня 2020 р.

Крім цього, після проведення подальших опитувань місцевих жителів і знахідок на цій ділянці, можна стверджувати, що протягом зими 1855-1856 років на території Кінбурнської стрілки, на відстані від 300 до 400 метрів від західного валу колишньої Кінбурнської фортеці, поховані саме громадяни королівства Сардинії (Франції та Італії, - прим. ред.).

Головне свідчення національної приналежності — це гудзики з емблемами підрозділів французьких військ і військових підрозділів Сардинського королівства, а також натільні хрестики католицького обряду, які були знайдені в цьому місці.

Кінбурн, французька ескадра, скута льодом


Кінбурнська коса археологія
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