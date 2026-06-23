На Львівщині легковик вилетів з дороги та врізався в паркан: постраждав пасажир
ДТП сталася у вівторок, 22 червня, близько 20:10 у селі Станиля Дрогобицького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Renault Megane не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в бетонний стовп паркану.
Внаслідок зіткнення травми отримав 48-річний пасажир автомобіля. Чоловіка госпіталізували.
Встановлено, що 43-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, пізно ввечері 22 червня у Миколаєві сталася подвійна аварія. Троє людей потрапили до лікарні.
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