09:14  23 червня
Подвійна аварія у Миколаєві: троє людей потрапили до лікарні
08:45  23 червня
На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарні
01:55  23 червня
Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 10:18

На Львівщині легковик вилетів з дороги та врізався в паркан: постраждав пасажир

23 червня 2026, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася у вівторок, 22 червня, близько 20:10 у селі Станиля Дрогобицького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Megane не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в бетонний стовп паркану.

Внаслідок зіткнення травми отримав 48-річний пасажир автомобіля. Чоловіка госпіталізували.

Встановлено, що 43-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 червня у Миколаєві сталася подвійна аварія. Троє людей потрапили до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів події аварія ДТП постраждалий
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Негода і удари РФ залишили без світла сотні населених пунктів
23 червня 2026, 10:52
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
23 червня 2026, 10:39
На Харківщині знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка впала біля приватного будинку
23 червня 2026, 10:32
У Запоріжжі ворожий дрон пошкодив АЗС, ще один влучив по автостоянці
23 червня 2026, 09:58
Москва більше не тил: як війна приходить у глибину Росії
23 червня 2026, 09:56
На Дніпропетровщині експодатківиця привласнила службову квартиру за 3 мільйони та подарувала її доньці
23 червня 2026, 09:45
Через спеку на дорогах України обмежують рух вантажівок
23 червня 2026, 09:37
Ворог атакував зупинку в Херсоні: поранений чоловік
23 червня 2026, 09:27
10-річний хлопчик зник у Тисі на Закарпатті: з'явилися подробиці інциденту
23 червня 2026, 09:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »