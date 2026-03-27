Пів сотні MacBook у багажнику: на Львівщині митники зупинили контрабанду техніки
В четвер, 26 березня, у пункті пропуску "Смільниця — Кросценко" митники зупинили мікроавтобус Renault Master, у якому намагалися незаконно ввезти велику партію техніки Apple
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Житель Львівщини обрав для проходження контролю "зелений коридор", заявляючи, що не везе товарів, які потребують декларування. Однак під час огляду в багажнику авто знайшли 54 ноутбуки MacBook Neo 13.
Техніку вилучили, її точну вартість визначить експертиза.
На 49-річного водія склали протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).
Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1,7 мільйона гривень.
