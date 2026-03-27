В четвер, 26 березня, у пункті пропуску "Смільниця — Кросценко" митники зупинили мікроавтобус Renault Master, у якому намагалися незаконно ввезти велику партію техніки Apple

Житель Львівщини обрав для проходження контролю "зелений коридор", заявляючи, що не везе товарів, які потребують декларування. Однак під час огляду в багажнику авто знайшли 54 ноутбуки MacBook Neo 13.

Техніку вилучили, її точну вартість визначить експертиза.

На 49-річного водія склали протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1,7 мільйона гривень.