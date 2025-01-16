На Львівщині викрили контрабанду iPhone на 20 мільйонів гривень
У Львівській області правоохоронці вилучили контрабандні мобільні телефони орієнтовною вартістю 20 млн грн
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Водій авто намагався перетнути кордон "зеленим коридором". Під час обшуку автомобіля правоохоронці виявили за декоративною обшивкою сховані контрабандні смартфони. В результаті вилучили 424 iPhone різних моделей та авто.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на кордоні затримали партію контрабандної техніки – 424 телефони IPhone 16 Pro та IPhone 16 Pro Max. Приблизна вартість вилучених ґаджетів – 500 тисяч доларів.
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