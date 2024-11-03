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Прикордонники у пункті пропуску "Грушів" на Львівщині під час контролю виявили під підлогою рейсового автобуса понад сотню одиниць брендового одягу, які водій хотів нелегально провезти в Україну

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як зазначається у повідомленні, одяг був схований технічній ніші підлоги між пасажирськими сидіннями, а також в багажному відділені. Загалом прикордонники разом з митниками виявили понад 120 одиниць одягу відомих торгових марок.

Автобус прямував на вʼїзд в Україну з Варшави. Водій зізнався, що контрабандний одяг є передачею, яку він мав доставити до Львова. І за це водієві обіцяли грошову винагороду.

Митники склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили. За попередніми оцінками, вартість виявленого може сягати пів мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Краківець" у 37-річного жителя Львівщини виявили колекцію монет.