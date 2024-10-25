Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погиб водитель

фото: Нацполиция

Ужасное ДТП произошло днем 23 октября на трассе вблизи села Гайок Львовского района. Водитель микроавтобуса погиб на месте аварии

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 16:40 на автодороге "Львов-Луцк" столкнулись грузовик DAF и микроавтобус Opel Movano. Известно, что фурой управлял 23-летний житель Ровенской области, а бусом - 56-летний житель одного из сел Шептицкого района.

"От полученных в результате ДТП травм водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

Напомним, утром 24 октября в Вишневом на Киевщине произошла смертельная авария. На одной из улиц города мужчина попал под колеса грузовика.