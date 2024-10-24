Под Львовом легковушка насмерть сбила пешехода

фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 19:50 на автодороге "Львов-Тернополь" водитель автомобиля Opel Omega сбил неизвестного мужчину. За рулем автомобиля находился 60-летний житель Винницы.

"От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и личность погибшего пешехода.

Напомним, во Львове водитель Volkswagen сбил двух школьниц – девушек в возрасте 13 и 15 лет.