фото: СБУ

Правоохранители собрали доказательную базу о новых преступлениях львовского блоггера, ранее получившего подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине. Речь идет об Остапе Стахива

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Стахов подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов".

Состоя в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, блогер продолжил антиукраинскую деятельность. Через свои аккаунты в соцсетях он распространял деструктивный контент.

В частности, Стахов утверждал, что российскую агрессию якобы повлекли за собой "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину. Также во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

Кроме этого, он организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине.

Стоимость курсов составила 7000 грн с одного слушателя. После окончания учебы фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца. Впрочем, вместо обещанных документов он выдавал "выпускникам" фиктивные удостоверения местной газеты, потерявшей аккредитацию еще весной этого года.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружили мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ также провела обыски у соратников Стахива – Дмитрия Вратила и Натальи Реган, которые помогали Стахиву изготавливать журналистские удостоверения для продажи, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева.