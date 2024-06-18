Во Львовской области утонул в озере 14-летний мальчик

фото: ГСЧС

Еще один ребенок погиб во время отдыха на водоемах. Трагедия произошла во Львовской области - на озере утонул 14-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.

Трагическое событие произошло около 12:00 на местном озере "Молодежное" в городе Каменка-Бугская. Во время купания с другом 14-летний подросток нырнул в воду из пирса и не вынырнул.

"Друг парня, увидев его отсутствие, сразу бросился за помощью. Местные жители пытались найти парня, но их усилия были безрезультатными", - рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС с помощью надувной лодки и специального оборудования проводило обследование озера. К поисковым работам присоединились водолазы, тщательно обследовавшие дно водоема. Впоследствии водолазы обнаружили тело ребенка.

"Эта трагедия напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха у воды. Особенно важно быть осторожными и ответственными, когда речь идет о детях. Вода может быть коварной и опасной", - предостерегают в ГСЧС.

Напомним, 12 июня 15-летний подросток утонул во время купания в пруду в Донецкой области.