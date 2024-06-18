фото: ГСЧС

Происшествие случилось в Луцке поздно вечером 17 июня. В реке Стыр утонул юноша

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Сообщение в Службу спасения "101" поступило в 22:08. Как рассазали очевидцы, во время катания на доске для плавания юноша упал и скрылся из виду.

Вечером спасатели проводили поисковые работы и обследовали 3000 кв.м акватории дна, однако до сумерек парня не нашли, поисковые работы были остановлены из-за темного времени дня.

Сегодня в 04:48 поиски возобновили, водолазы обыскивали реку и использовали специальный квадрокоптер. В 05:55 тело 18-летнего парня обнаружили и достали из воды на берег.

Напомним, ранее на Буковине после трех дней поисков нашли тело 15-летнего парня, утонувшего в Днестре.