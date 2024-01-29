В горах Львовщины травмировалась туристка-лыжница

фото: ГСЧС

Спасатели на горе Тростян оказали помощь туристке, которая травмировалась во время катания на лыжах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, на горе Тростян в селе Славское во Львовской области травмировалась 23-летняя девушка. Спасатели оказали медицинскую помощь лыжнице и спустили к подножию горы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье спасатели нашли туристов из Черновцов. Во время катания на лыжах пара потеряла ориентир и заблудилась.