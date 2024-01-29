В Червонограде во Львовской области в ДТП погибла женщина, три человека попали в больницу

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В городе Червоноград в результате ДТП погибла 27-летняя женщина. Авария произошла поздно вечером, 28 января, на улице Богдана Хмельницкого

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль "Ауди А6" под управлением 37-летнего водителя и "Ленд Ровер" под управлением 31-летней местной жительницы.

"Несмотря на усилия медиков, пассажирка "Ленд Ровер", 27-летняя жительница города Сосновка Червоноградского района, от полученных в результате ДТП травм, скончалась в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

В медучреждение с травмами госпитализировали водителей обоих автомобилей и 32-летнего пассажира "Ауди А6".

По факту аварии было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее во Львове "скорая" сбила женщину. В результате ДТП женщина получила травмы, ее доставили в больницу.