У Львові суд заборонив електросамокатам їздити по тротуарах

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Галицький районний суд Львова оштрафував водія електросамоката Михайла Івегеша, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль, а також зазначив, що самокати не мають права їздити по тротуарах

Як вказано у матеріалах справи, інцидент трапився 5 вересня на вул. Данилишина, 6. Львів'янин Михайло Івигеш, що їхав на самокаті, раптово виїхав на проїзну частину, де зіткнувся з автомобілем Lexus, пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

У суді водій самоката свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього.

У Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката, однак, на думку судді Галицького районного суду Наталії Зубачик, електросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з правилами дорожнього руху, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.

Тому суд вважає, що Михайло Івигеш не мав права їхати на тротуарі, а звідти – виїхати на проїзну частину і врізатись у Lexus. Враховуючи це, 23 вересня Галицький районний суд визнав водія самоката винним у порушенні правил дорожнього руху та оштрафував його на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що нещодавно суд засудив до умовного терміну водія самоката, визнавши його винним у ДТП