В Днепре девушка упала в яму с водой, когда переходила через дорогу
На улице Чернышевского в Днепре девушка провалилась в яму с водой возле пешеходного перехода
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".
Это произошло сегодня около девяти утра. Девушка ступила на тротуар, чтобы перейти дорогу, но не удержалась и свалилась в яму.
Мужчина, который проходил мимо, и стал свидетелем событий. Он помог потерпевшей (она не пострадала), а затем обратился в "Водоканал" и на линию городского совета. Сейчас участок улицы с ямой огородили. На месте работают коммунальщики.
Напомним, недавно в Киеве вблизи Житомирской провалился асфальт.
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