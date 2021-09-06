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06 сентября 2021, 17:59 38

В Днепре девушка упала в яму с водой, когда переходила через дорогу

06 сентября 2021, 17:59 38
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Фото: Информатор
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На улице Чернышевского в Днепре девушка провалилась в яму с водой возле пешеходного перехода

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Это произошло сегодня около девяти утра. Девушка ступила на тротуар, чтобы перейти дорогу, но не удержалась и свалилась в яму.

Мужчина, который проходил мимо, и стал свидетелем событий. Он помог потерпевшей (она не пострадала), а затем обратился в "Водоканал" и на линию городского совета. Сейчас участок улицы с ямой огородили. На месте работают коммунальщики.

Напомним, недавно в Киеве вблизи Житомирской провалился асфальт.

коммунальные предприятия Днепр водоканал

 
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