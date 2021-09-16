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16 сентября 2021, 15:27 316

Во Львове на вызов к ребенку приехал пьяный медик

16 сентября 2021, 15:27 316
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Фото из открытых источников
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Во Львове на вызов к больному ребенку приехал работник скорой помощи навеселе

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на "Львовский портал".

В результате инцидента на место событий вызвали патрульных. После того как правоохранители подтвердили признаки опьянения у врача - на мужчину составили протокол.

"Ориентировочно в полночь поступил вызов на улицу Лазаренко, где со слов заявителя медик, приехавший на вызов, находится в нетрезвом состоянии. На месте у 52-летнего мужчины обнаружили признаки опьянения. На него оформили админматериал по части 1 статьи 179 кодекса об админправонарушениях", – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

В соответствующем медицинском учреждении Львова также отреагировали на инцидент и заявили, что врач был уволен после этого.

Напомним, недавно в Чернигове задержали мужчину, который угрожал прохожим пистолетом.

Украина Львов скорая помощь медики Львовская область

 
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