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16 вересня 2021, 15:27 316

У Львові на виклик до дитини приїхав п'яний медик

16 вересня 2021, 15:27 316
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Фото з відкритих джерел
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У Львові на виклик до хворої дитини приїхав працівник швидкої допомоги напідпитку

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Львівський портал".

Внаслідок інциденту на місце подій викликали патрульних. Після того, як правоохоронці підтвердили ознаки сп’яніння у лікаря - на чоловіка склали протокол.

"Орієнтовно опівночі надійшов виклик на вулицю Лазаренка, де зі слів заявника медик, який приїхав на виклик, перебуває у нетверезому стані. На місці в 52-річного чоловіка виявили ознаки сп’яніння. На нього оформили адмінматеріал за частиною 1 статті 179 кодексу про адмінправопорушення", – відзначила речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

У відповідному медичному закладі Львова також відреагували на інцидент й заявили, що лікаря було звільнено після цього.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом.

Україна Львів швидка допомога медики Львівська область

 
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