У Львові на виклик до дитини приїхав п'яний медик
У Львові на виклик до хворої дитини приїхав працівник швидкої допомоги напідпитку
Про це інформує RegioNews з посиланням на "Львівський портал".
Внаслідок інциденту на місце подій викликали патрульних. Після того, як правоохоронці підтвердили ознаки сп’яніння у лікаря - на чоловіка склали протокол.
"Орієнтовно опівночі надійшов виклик на вулицю Лазаренка, де зі слів заявника медик, який приїхав на виклик, перебуває у нетверезому стані. На місці в 52-річного чоловіка виявили ознаки сп’яніння. На нього оформили адмінматеріал за частиною 1 статті 179 кодексу про адмінправопорушення", – відзначила речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
У відповідному медичному закладі Львова також відреагували на інцидент й заявили, що лікаря було звільнено після цього.
Нагадаємо, нещодавно у Чернігові затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом.