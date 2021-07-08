На Львівщині 20-річний хлопець пошкодив 59 могил та пам'ятників

Фото: Нацполіція

У місті Стрий Львівської області 20-річний хлопець пошкодив 59 хрестів та пам’ятників на місці поховань січових стрільців

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у поліцію надійшла інформація про невідомого чоловіка, який повалив кілька могильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Під час обстеження території цвинтаря правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте патрульні наздогнали його та затримали.

Вандалом виявився 20-річний житель Стрия. Загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників. Затриманому загрожує обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.