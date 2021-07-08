08:49  08 липня
Коронавірус виявили ще у 600 українців
11:59  08 липня
Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на субсидії
08:09  08 липня
Доба в ООС: осколкові поранення отримав український захисник
UA | RU
UA | RU
08 липня 2021, 10:42 234

На Львівщині 20-річний хлопець пошкодив 59 могил та пам'ятників

08 липня 2021, 10:42 234
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У місті Стрий Львівської області 20-річний хлопець пошкодив 59 хрестів та пам’ятників на місці поховань січових стрільців

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у поліцію надійшла інформація про невідомого чоловіка, який повалив кілька могильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Під час обстеження території цвинтаря правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте патрульні наздогнали його та затримали.

Вандалом виявився 20-річний житель Стрия. Загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників. Затриманому загрожує обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.

патрульна поліція кримінальна справа вандалізм пам'ятник Львівська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram