Во Львове погиб мужчина, который хотел залезть в собственную квартиру
Во Львове погиб 30-летний мужчина, когда пытался залезть в свою квартиру на третьем этаже жилого дома
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 7 июля около полудня на улице Лобачевского.
У львовянина не было ключей, поэтому он через соседский балкон пытался попасть в свою квартиру. Однако не удержался и упал с высоты третьего этажа, получив при этом телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Напомним, недавно на Львовщине сын жестоко убил отца.
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