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07 июля 2021, 18:32 746

Во Львове погиб мужчина, который хотел залезть в собственную квартиру

07 июля 2021, 18:32 746
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Фото из открытых источников
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Во Львове погиб 30-летний мужчина, когда пытался залезть в свою квартиру на третьем этаже жилого дома

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 7 июля около полудня на улице Лобачевского.

У львовянина не было ключей, поэтому он через соседский балкон пытался попасть в свою квартиру. Однако не удержался и упал с высоты третьего этажа, получив при этом телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Напомним, недавно на Львовщине сын жестоко убил отца.

Украина Львов происшествия квартира Львовская область

 
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