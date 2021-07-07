Во Львове погиб мужчина, который хотел залезть в собственную квартиру

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Во Львове погиб 30-летний мужчина, когда пытался залезть в свою квартиру на третьем этаже жилого дома

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 7 июля около полудня на улице Лобачевского.

У львовянина не было ключей, поэтому он через соседский балкон пытался попасть в свою квартиру. Однако не удержался и упал с высоты третьего этажа, получив при этом телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Напомним, недавно на Львовщине сын жестоко убил отца.