У Львові загинув чоловік, який хотів залізти у власну квартиру
У Львові загинув 30-річний чоловік, коли намагався залізти у власну квартиру на третьому поверсі житлового будинку
Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інцидент стався 7 липня близько опівдня на вулиці Лобачевського.
У львів'янина не було ключів, тому він через сусідський балкон намагався потрапити до своєї квартири. Проте не втримався та впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині син жорстоко вбив батька.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд