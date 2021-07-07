У Львові загинув чоловік, який хотів залізти у власну квартиру

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У Львові загинув 30-річний чоловік, коли намагався залізти у власну квартиру на третьому поверсі житлового будинку

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інцидент стався 7 липня близько опівдня на вулиці Лобачевського.

У львів'янина не було ключів, тому він через сусідський балкон намагався потрапити до своєї квартири. Проте не втримався та впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині син жорстоко вбив батька.