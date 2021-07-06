Во Львове в озере утонул мужчина
Во Львове 5 июля в озере на ул. Владимира Великого, 2, утонул мужчина
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, пишет RegioNews.
Отмечается, что о теле 69-летнего покойного львовянина в техническом водоеме спасатели узнали в 18:50.
"В 21: 15 ч. силами маневренной группы Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области было найдено и извлечено на берег тело жителя г. Львова 1952 года рождения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.
Напомним, в Украине за прошедшую неделю утонули более полусотни человек.
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