У Львові в озері втопився чоловік
У Львові 5 липня в озері на вул. Володимира Великого, 2а втопився чоловік
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пише RegioNews.
Зазначається, що про тіло 69-річного покійного львів'янина у технічній водоймі рятувальники дізнались о 18:50 год.
"О 21:15 год. силами маневреної групи Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області було знайдено і витягнуто на берег тіло мешканця м. Львова 1952 року народження", - йдеться у повідомленні.
Обставини його смерті встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень втопилися понад півсотні осіб.
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