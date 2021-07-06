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06 липня 2021, 11:47 385

У Львові в озері втопився чоловік

06 липня 2021, 11:47 385
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Фото з відкритих джерел
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У Львові 5 липня в озері на вул. Володимира Великого, 2а втопився чоловік

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пише RegioNews.

Зазначається, що про тіло 69-річного покійного львів'янина у технічній водоймі рятувальники дізнались о 18:50 год.

"О 21:15 год. силами маневреної групи Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області було знайдено і витягнуто на берег тіло мешканця м. Львова 1952 року народження", - йдеться у повідомленні.

Обставини його смерті встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень втопилися понад півсотні осіб.

Львів смерть утопленники рятувальники Озеро

 
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