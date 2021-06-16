На Львовщине возле железнодорожной станции нашли тело мужчины с ампутированной ногой

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Во Львовской области на территории железнодорожной станции "Ходоров" возле путей обнаружили тело неизвестного мужчины с ампутированной ногой

Как передает RegioNews, об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

15 июня в 23:45, машинист пассажирского поезда №43 "Ивано-Франковск - Киев” заметил, что на железнодорожной станции Ходоров, возле путей лежит человек, о чем сообщил дежурному по станции", - говорится в сообщении.

Так, на указанном месте было обнаружено тело смертельно травмированного неизвестного мужчины с ампутированной ногой.

Отмечается, что обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, ранее на Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда.