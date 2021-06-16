На Львівщині біля залізничної станції знайшли тіло чоловіка з ампутованою ногою

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У Львівській області на території залізничної станції "Ходорів" біля колії виявили тіло невідомого чоловіка з ампутованою ногою

Як передає RegioNews, про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

15 червня о 23:45, машиніст пасажирського поїзда № 43 сполученням "Івано-Франківськ - Київ” помітив, що на залізничній станції Ходорів, біля колії лежить чоловік, про що повідомив чергового по станції", - йдеться у повідомленні.

Так, на вказаному місці було виявлено тіло смертельно травмованого невідомого чоловіка з ампутованою ногою.

Зазначається, що обставини події та особа загиблого встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині підлітка смертельно вдарило струмом на даху потяга.