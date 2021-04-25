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Львовщина выйдет из "красной" зоны с завтрашнего дня
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25 апреля 2021, 17:39 129

Львовщина выйдет из "красной" зоны с завтрашнего дня

25 апреля 2021, 17:39 129
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Область перейдет сразу к "желтому" карантинному уровню 
Область перейдет сразу к "желтому" карантинному уровню 
Фото: из открытых источников
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Начиная с понедельника, 26 апреля, Львовская область выйдет из "красной" зоны карантина.  С этой даты там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Нимчинов.

Так, соответствующее решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Начиная с 00:00 26 апреля регион будет переведен в "желтый" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красными" остаются Киев и 10 областей.

коронавирус карантин Минздрав зона Львовская область

 
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