Львовщина выйдет из "красной" зоны с завтрашнего дня
Область перейдет сразу к "желтому" карантинному уровню
Область перейдет сразу к "желтому" карантинному уровню
Начиная с понедельника, 26 апреля, Львовская область выйдет из "красной" зоны карантина. С этой даты там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Нимчинов.
Так, соответствующее решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Начиная с 00:00 26 апреля регион будет переведен в "желтый" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красными" остаются Киев и 10 областей.
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