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12 января 2021, 12:41 543

Во Львовской области на горнолыжном курорте на канатной дороге застряли 14 человек

12 января 2021, 12:41 543
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В настоящее время все люди сняты с подъемника
В настоящее время все люди сняты с подъемника
Фото: ГСЧС
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На горе Захар Беркут 12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на которой находилось 14 работников туристического комплекса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого.

В 09:25 часов в селе Волосянка Сколевского района на горнолыжном курорте "Захар Беркут" остановился подъемник с 14 работниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь", - написал Козицкий.

По его словам, обстоятельства остановки подъемника выясняются.

Известно, что от ГСЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Работниками объекта принимаются меры по восстановлению работы канатной дороги.

Ранее сообщалось, что на карпатском горнолыжном курорте в Славском остановился подъемник с 74 туристами, их снимали спасатели.

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