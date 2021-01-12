У Львівської області на гірськолижному курорті на канатній дорозі застрягло 14 осіб

Наразі всі особи зняті з підйомника

Наразі всі особи зняті з підйомника

Фото: ДСНС

На горі Захар Беркут 12 січня о 10:00 поблизу с. Волосянка Сколівського району сталася зупинка крісельного підйомника канатної дороги, на якій перебувало 14 працівників туристичного комплексу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького.

О 09:25 год у селі Волосянка Сколівського району на гірськолижному курорті "Захар Беркут" зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу. На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. На даний час всі особи зняті з підйомника. Нікому з них не знадобилася медична допомога", - написав Козицький.

За його словами, обставини зупинки підйомника з’ясовуються.

Відомо, що від ДСНС залучались 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.

Працівниками об’єкту вживаються заходи щодо відновлення роботи канатної дороги.

Раніше повідомлялось, що на карпатському гірськолижному курорті в Славському зупинився підйомник із 74 туристами, їх знімали рятувальники.