26 марта 2026, 09:34

Партизаны вывели из строя железнодорожный узел под Луганском

Скриншот с видео
Агенты партизанского движения "АТЕШ" сорвали поставки войск Российской Федерации на Купянском и Лиманском направлениях, выведя из строя критический железнодорожный узел в Луганске

Об этом "АТЕШ" сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что агенты уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле. Оборудование выгорело полностью, поэтому быстрое восстановление невозможно.

По словам партизан, через этот узел проходили эшелоны с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами горюче-смазочных материалов, предназначенными для усиления штурмовых групп РФ на передовой.

"Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке. Эшелоны не прибыли вовремя – подразделения на передовой остались без планового пополнения боекомплекта и запчастей. Это ограничивает их возможности в наступлении", – отметили в "АТЕШ".

Напомним, ранее партизанское движение сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя. По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, не подлежащий быстрому восстановлению.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Винницкой области мужчина сжег дом после ссоры с женой
26 марта 2026, 09:40
На Волыни из-за ДТП легковушку смяло всмятку: есть травмированный
26 марта 2026, 09:26
В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Харьков
26 марта 2026, 09:13
В Виннице спасатели вытащили из реки тело мужчины
26 марта 2026, 08:59
Силы ПВО обезвредили 130 из 153 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
26 марта 2026, 08:47
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
26 марта 2026, 08:38
Удар российского "шахеда" возле ресторана в Харькове: что известно
26 марта 2026, 08:27
Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб во время задержания
26 марта 2026, 08:24
Украинка колола ботокс без лицензии сотням людей во Франции: приговор суда
26 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
