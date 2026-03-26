Партизаны вывели из строя железнодорожный узел под Луганском

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сорвали поставки войск Российской Федерации на Купянском и Лиманском направлениях, выведя из строя критический железнодорожный узел в Луганске

Об этом "АТЕШ" сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что агенты уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле. Оборудование выгорело полностью, поэтому быстрое восстановление невозможно.

По словам партизан, через этот узел проходили эшелоны с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами горюче-смазочных материалов, предназначенными для усиления штурмовых групп РФ на передовой.

"Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке. Эшелоны не прибыли вовремя – подразделения на передовой остались без планового пополнения боекомплекта и запчастей. Это ограничивает их возможности в наступлении", – отметили в "АТЕШ".

Напомним, ранее партизанское движение сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя. По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, не подлежащий быстрому восстановлению.