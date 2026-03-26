Партизани вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зірвали постачання військ Російської Федерації на Куп'янському та Лиманському напрямках, вивівши з ладу критичний залізничний вузол у районі Луганська

Про це "АТЕШ" повідомив у Телеграмі.

Зазначається, що агенти знищили релейну шафу на залізничному вузлі. Обладнання вигоріло повністю, тож швидке відновлення неможливе.

За словами партизанів, через цей вузол проходили ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами паливно-мастильних матеріалів, призначеними для посилення штурмових груп РФ на передовій.

"Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці. Ешелони не прибули вчасно – підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення боєкомплекту та запчастин. Це обмежує їхні можливості у наступі", – зазначили в "АТЕШ".

Нагадаємо, раніше партизанський рух повідомив про успішну диверсію на залізничному вузлі поблизу Сімферополя. За даними активістів, в результаті операції було знищено тепловоз, який не підлягає швидкому відновленню.