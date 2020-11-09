КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября

Пропуск граждан должны осуществлять ежедневно

Пропуск граждан должны осуществлять ежедневно

Фото: из открытых источников

Все контрольные пункты въезда-выезда, которые находятся на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил возобновят пропуск граждан и транспортных средств во вторник, 10 ноября.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр ООС.

На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское в Донецкой области, а также через пункты "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое", - говорится в сообщении.

Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 18:00.

Сообщается, что въезду на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Кроме того, при въезде на подконтрольную территорию граждане должны дать согласие на прохождение самоизоляции через приложение "Дій вдома" или обсервации.

Напомним, ранее Зеленский приехал на передовую и пообещал открыть два КПВВ на Донбассе.