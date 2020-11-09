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КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада
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09 листопада 2020, 10:49 31

КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада

09 листопада 2020, 10:49 31
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Пропуск громадян мають здійснювати щодня
Пропуск громадян мають здійснювати щодня
Фото: з відкритих джерел
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Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду, що знаходяться на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил відновлять пропуск громадян і транспортних засобів у вівторок, 10 листопада.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ООС.

На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині - через КПВВ "Станиця Луганська" і новостворені контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте", - йдеться в повідомленні.

Пропуск громадян і транспортних засобів здійснюватиметься щодня з 08:00 до 18:00.

Повідомляється, що під час в'їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Окрім того, при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дій вдома" або обсервації.

Нагадаємо, раніше Зеленський приїхав на передову і пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.

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