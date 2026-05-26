В Ровенской области мужчина "прокатил" ухилянцев и попался

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 27-летний организатор схемы за 40 тысяч гривен пообещал двум гражданам призывного возраста покинуть территорию государства. Он доставил "клиентов" на Volkswagen Passat в оговоренное место. На следующий день их задержали правоохранители.

"Следователь сообщил 27-летнему жителю Варасского района о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (содействие незаконной переправке через государственную границу Украины, предоставление средств и устранению препятствий в отношении нескольких лиц, повторно, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в полиции.

