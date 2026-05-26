Пьяный физрук в Ровенской области избил подростка

В селе Большая Емельяна в Ровенской области 16-летний подросток потерпел ушиб стенки живота из-за удара пьяного учителя физкультуры, который сделал ему и его товарищам замечания из-за шума

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Накануне 39-летняя мать парня позвонила по телефону в полицию и сообщила, что мужчина избил ее несовершеннолетнего сына.

Полицейские установили, что группа подростков отдыхала в беседке в центре села. Около 16 часов рядом проходил 42-летний учитель физкультуры, сделавший им замечания из-за шумного поведения.

Поэтому между ним и подростками возник конфликт, во время которого мужчина ударил 16-летнего местного жителя в живот.

Несовершеннолетний обратился в медучреждение, где проходит обследование. Его предварительный диагноз – ушиб стенки живота. Удалось установить, что учитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили 2,8 промилле.

По факту умышленного легкого телесного повреждения дознаватели начали досудебное расследование по соответствующей статье (ч. 1 ст. 125 УК Украины). О подозрениях полиция не сообщила.

