08 травня 2026, 00:55

Співачка Lida Lee пережила важку операцію, щоб колись стати мамою

Фото з відкритих джерел
Співачка Lida Lee розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона зізналась, якоюю була її перша реакція на діагноз

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У 2024-му році артистці діагностували рідкісну пухлину жовткового мішка. За словами артистки, вона дізналась про це під час робочої зйомки. Тоді вона дуже розгубилась і навіть не могла заплакати.

"У момент, коли я отримала цей телефонний дзвінок і поклала слухавку, у мене не впало жодної сльози. Я дуже емоційна людина, але в цей момент у тебе нема ані емоцій, ані відчуттів, просто дзвінка тиша і повне нерозуміння, що робити", - згадує Lida Lee.

Спочатку лікарі не хотіли проводити операцію, бо не могли гарантувати результат. Згодом їй сказали, що внаслідок хірургічного втручання вона не зможе стати матір’ю. Артистка почала шукати вихід.

"У мене була дуже складна історія, і паралельно з цим тобі кажуть: "Ми вам видаляємо все, і ви не зможете мати дітей". Я їжджу в клініки і шукаю, як заморозити яйцеклітини, хоч щось зробити, щоб мати можливість стати мамою", - каже співачка.

На щастя, вона знайшла спеціаліста. Операція пройшла успішно. Тепер вона продовжує реабілітацію і сподівається в майбутньому народити здорового малюка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

