Известная украинская актриса рассказала о притязаниях режиссера

Фото: из открытых источников

Известная актриса Елена Узлюк призналась травмирующим опытом на съемках. Она рассказала о домах

Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

Елена Узлык рассказала, что этот инцидент произошел в начале ее карьеры. Тогда она была 19-летней студенткой. Во время съемок актриса должна была появиться в пеньюаре. Однако вместо рабочего процесса режиссер организовал шокировавшую ее ситуацию: ее фактически закрыли в комнате с обнаженным пожилым актером. Юная актриса скрылась с площадки в слезах.

По словам артистки, самым большим ударом для нее тогда стало отсутствие солидарности в коллективе. Ибо ее эмоциональное состояние было воспринято как препятствие рабочему процессу. Съемки фильма продолжили уже без участия актрисы.

"Я когда этого режиссера потом видела, я его так ненавидела. У меня был колоссальный стресс", – говорит Елена Узлик.

Артистка не называет имя обидчика, заметив, что этого режиссера уже нет в живых.

Справка. Елена Узлык – известная украинская актриса. Она более 30 лет выступала в Киевском академическом молодом театре. Зрители знают ее по ролям в культовом ситкоме "Леся+Рома", сериалах "Женский врач", "Первые дни", "И будут люди", "Ограниченно пригодны".