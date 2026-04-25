10:35  26 апреля
Пограничники показали, как уничтожают российский "Град" (ВИДЕО)
12:15  26 апреля
В сети появились спутниковые кадры пораженного Туапсинского НПЗ
17:25  26 апреля
Непогода в Украине убила двух человек, среди пострадавших ребенок (ФОТО)
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2026, 00:55

Известная украинская актриса рассказала о притязаниях режиссера

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная актриса Елена Узлюк призналась травмирующим опытом на съемках. Она рассказала о домах

Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

Елена Узлык рассказала, что этот инцидент произошел в начале ее карьеры. Тогда она была 19-летней студенткой. Во время съемок актриса должна была появиться в пеньюаре. Однако вместо рабочего процесса режиссер организовал шокировавшую ее ситуацию: ее фактически закрыли в комнате с обнаженным пожилым актером. Юная актриса скрылась с площадки в слезах.

По словам артистки, самым большим ударом для нее тогда стало отсутствие солидарности в коллективе. Ибо ее эмоциональное состояние было воспринято как препятствие рабочему процессу. Съемки фильма продолжили уже без участия актрисы.

"Я когда этого режиссера потом видела, я его так ненавидела. У меня был колоссальный стресс", – говорит Елена Узлик.

Артистка не называет имя обидчика, заметив, что этого режиссера уже нет в живых.

Справка. Елена Узлык – известная украинская актриса. Она более 30 лет выступала в Киевском академическом молодом театре. Зрители знают ее по ролям в культовом ситкоме "Леся+Рома", сериалах "Женский врач", "Первые дни", "И будут люди", "Ограниченно пригодны".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »