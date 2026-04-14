Певица Тоня Матвиенко призналась, почему рассталась с мужем

Фото: из открытых источников

Певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о разводе с мужем, от которого она родила дочь. Артистка стала мамой в очень юном возрасте

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

У Тони Матвиенко были отношения с мужчиной старше ее на семь лет. В 17-летнем возрасте она родила дочь Ульяну, которая сейчас живет за границей. По словам певицы, она решила, что хочет стать мамой, а теперь у нее прекрасная взрослая дочь.

При этом она всегда мечтала о сцене, но тогдашний ее муж имел другое видение семейной жизни. Он потребовал, чтобы Тоня сосредоточилась исключительно на ребенке. Теперь артистка называет прежние отношения объективными.

Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре. Но я выбирала быть мамой и мой первый мужчина был против, чтобы я пела. Тогда только его слово стоило. Думаю, тогда была очень молодая и вовремя не поставила его на место, не показала свой характер. Я чувствовала себя очень виноватой, стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов", - говорит певица.

Эти отношения продолжались десять лет. Впоследствии произошел развод. По словам артистки, решающим фактором стало то, что она просто разлюбила этого человека.

"Разлюбила. Для меня любовь - это важно. Я должна любить мужчину, радоваться, когда просыпаюсь, ложусь с ней спать", - говорит Тоня Матвиенко.

Напомним, что сейчас певица в отношениях с Арсено Мирзояном. Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поначалу жили в гражданском браке. У Арсена есть два сына от первого брака. В 2016 году Тоня родила дочь Нину. Полтора года спустя после этого они решили узаконить отношения.