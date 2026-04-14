19:54  13 апреля
Украинские подразделения отошли на Сумщине
17:19  13 апреля
В Одессе мужчина угрожал "взорвать" себя гранатой
16:45  13 апреля
В Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием: на чью сторону стал суд
14 апреля 2026, 00:35

Певица Тоня Матвиенко призналась, почему рассталась с мужем

Певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о разводе с мужем, от которого она родила дочь. Артистка стала мамой в очень юном возрасте

У Тони Матвиенко были отношения с мужчиной старше ее на семь лет. В 17-летнем возрасте она родила дочь Ульяну, которая сейчас живет за границей. По словам певицы, она решила, что хочет стать мамой, а теперь у нее прекрасная взрослая дочь.

При этом она всегда мечтала о сцене, но тогдашний ее муж имел другое видение семейной жизни. Он потребовал, чтобы Тоня сосредоточилась исключительно на ребенке. Теперь артистка называет прежние отношения объективными.

Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре. Но я выбирала быть мамой и мой первый мужчина был против, чтобы я пела. Тогда только его слово стоило. Думаю, тогда была очень молодая и вовремя не поставила его на место, не показала свой характер. Я чувствовала себя очень виноватой, стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов", - говорит певица.

Эти отношения продолжались десять лет. Впоследствии произошел развод. По словам артистки, решающим фактором стало то, что она просто разлюбила этого человека.

"Разлюбила. Для меня любовь - это важно. Я должна любить мужчину, радоваться, когда просыпаюсь, ложусь с ней спать", - говорит Тоня Матвиенко.

Напомним, что сейчас певица в отношениях с Арсено Мирзояном. Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поначалу жили в гражданском браке. У Арсена есть два сына от первого брака. В 2016 году Тоня родила дочь Нину. Полтора года спустя после этого они решили узаконить отношения.

шоу-бизнес
Телеведущий Александр Педан рассказал, почему не ушел на фронт
13 апреля 2026, 17:39
"Достаточно публичный человек": певица Елена Тополя рассказала, кто стоит за сливом ее секс-видео
12 апреля 2026, 19:55
Актриса Наталья Денисенко призналась, на что она тратит полмиллиона в месяц
11 апреля 2026, 01:35
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Актер Тарас Цымбалюк попал в ДТП на Подоле
14 апреля 2026, 01:35
На Буковине аферисты обчистили карточку женщины: полиция предупреждает о схеме
13 апреля 2026, 23:55
В Киеве судили мужчину, который насиловал ребенка: на суде просил "опять быть семьей"
13 апреля 2026, 23:35
В Тернопольской области депутат за 10 тысяч долларов "списывал" ухилянцев из розыска
13 апреля 2026, 23:15
В Прикарпатье пьяный мотоциклист вылетел в кювет: погиб 16-летний парень
13 апреля 2026, 22:55
Почему Трамп, Путин и Си не спасли Орбана от поражения
13 апреля 2026, 22:40
В России студент напал на саркофаг Ленина
13 апреля 2026, 22:25
Семейный бизнес, врачи и фейковые документы: СБУ разоблачила 5 схем для уклонистов в разных областях
13 апреля 2026, 21:45
Завтра в Украине не предусмотрено отключений света
13 апреля 2026, 21:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
