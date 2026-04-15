15 квітня 2026, 01:55

Співачка Анна Трінчер зізналась, чому завершила останні стосунки

15 квітня 2026, 01:55
Фото з відкритих джерел
Українська співачка Анна Трінчер розповіла, чому поставила крапку в її останньому романі. За її словами, з досвідом приходить уміння берегти себе

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анна Трінчер зазнасила, що раніше навіть нетривалі романи могли вибити її з рівноваги. Це надихало на творчість. Проте її останні стосунки закінчились дуже швидко.

"Як на диво, з останніх міністосунків, які не склалися, я дуже швидко вийшла з них емоційно. І причому я це зробила, тому що я зрозуміла, що мої кордони порушені. Я не хочу бути людиною, яка це робить систематично. І мені не підходить такий варіант стосунків", - каже артистка.

За її словами, вона відчула, що її кордони порушують і одразу вирішила не продовжувати ці стосунки. Співачка зізналась, що дуже собою пишалась.

"І я дуже заповажала себе в цей момент, тому що я така: "Боже, я так вмію, я вмію стати на захист себе". Я так довго шукала, хто мене захистить. Я так довго чекала там цього від свого батька чи від свого колишнього чоловіка. А виявляється, в мені сильно більше волі і сили, щоб захистити себе саму. І я кинула по кружечкам. Але дуже красиво. Я дуже пишалася собою. Пишалася тією маленькою дівчинкою, яку образили в минулому, яка не змогла тоді за себе постояти. А зараз вона ніколи не буде ображена, бо у неї завжди є я та я більше не дозволю. І вона для мене найбільший скарб, який існує", - каже Анна Трінчер.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
