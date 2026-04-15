Співачка Анна Трінчер зізналась, чому завершила останні стосунки

Анна Трінчер зазнасила, що раніше навіть нетривалі романи могли вибити її з рівноваги. Це надихало на творчість. Проте її останні стосунки закінчились дуже швидко.

"Як на диво, з останніх міністосунків, які не склалися, я дуже швидко вийшла з них емоційно. І причому я це зробила, тому що я зрозуміла, що мої кордони порушені. Я не хочу бути людиною, яка це робить систематично. І мені не підходить такий варіант стосунків", - каже артистка.

За її словами, вона відчула, що її кордони порушують і одразу вирішила не продовжувати ці стосунки. Співачка зізналась, що дуже собою пишалась.

"І я дуже заповажала себе в цей момент, тому що я така: "Боже, я так вмію, я вмію стати на захист себе". Я так довго шукала, хто мене захистить. Я так довго чекала там цього від свого батька чи від свого колишнього чоловіка. А виявляється, в мені сильно більше волі і сили, щоб захистити себе саму. І я кинула по кружечкам. Але дуже красиво. Я дуже пишалася собою. Пишалася тією маленькою дівчинкою, яку образили в минулому, яка не змогла тоді за себе постояти. А зараз вона ніколи не буде ображена, бо у неї завжди є я та я більше не дозволю. І вона для мене найбільший скарб, який існує", - каже Анна Трінчер.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.