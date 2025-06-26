Иллюстративное фото

Певица Злата Огневич недавно появилась в кадре в белом платье с популярным артистом. Теперь она объяснила, что это было

Об этом артистка рассказала в комментарии "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Недавно Злата Огневич и популярный певец Виталий Островский удивили поклонников кадрами в соцсетях. Они позировали в свадебных образах. Поэтому некоторые люди стали считать, что артисты поженились. На самом же деле все оказалось проще.

"Конечно, между нами что-то было. А что вы думали? Такие съемки просто случаются. Мы на этой съемке были, как назвали мои друзья, милфа и тюбик. Но я открою вам тайну. Это был воркшоп для фотографов. В кадре с Островским мы действительно классно пасуем друг другу. У нас был просто перфект меч в кадре", - объяснила Злата Огневич.

Напомним, ранее певица рассказывала, что у нее всегда много внимания мужчин. По словам Златы, ей это нравится. Однако она не ответила откровенно, есть ли у нее сейчас отношения или нет. Певица лишь интригующе заметила, что ее сердце всегда занято и частично свободно.