Ілюстративне фото

Співачка Злата Огнєвіч нещодавно з'явилась в кадрі у білій сукні з популярним артистом. Тепер вона пояснила, що це було

Про це артистка розповіла в коментарі "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Нещодавно Злата Огнєвіч та популярний співак Віталій Островський здивували прихильників кадрами в соцмережах. Вони позували у весільних образах. Тому деякі люди стали вважати, що артисти одружились. Насправді ж все виявилось простіше.

"Звісно, між нами щось було. А що ви думали? Такі зйомки просто трапляються. Ми на цій зйомці були, як назвали мої друзі, мілфа й тюбік. Але я відкрию вам таємницю. Це був воркшоп для фотографів. У кадрі з Островським ми дійсно класно пасуємо одне одному. У нас був просто пьорфект меч у кадрі", - пояснила Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що в неї завжди багато уваги від чоловіків. За словами Злати, їй це подобається. Проте вона не відповіла відверто, чи є в неї зараз стосунки, чи ні. Співачка лише інтригуючи зауважила, що її серце завжди зайняте і частково вільне.