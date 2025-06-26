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26 червня 2025, 05:40

"Ми дійсно класно пасуємо один одному": співачка Злата Огнєвіч пояснила весільну зйомку з Віталієм Островським

26 червня 2025, 05:40
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Ілюстративне фото
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Співачка Злата Огнєвіч нещодавно з'явилась в кадрі у білій сукні з популярним артистом. Тепер вона пояснила, що це було

Про це артистка розповіла в коментарі "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Нещодавно Злата Огнєвіч та популярний співак Віталій Островський здивували прихильників кадрами в соцмережах. Вони позували у весільних образах. Тому деякі люди стали вважати, що артисти одружились. Насправді ж все виявилось простіше.

"Звісно, між нами щось було. А що ви думали? Такі зйомки просто трапляються. Ми на цій зйомці були, як назвали мої друзі, мілфа й тюбік. Але я відкрию вам таємницю. Це був воркшоп для фотографів. У кадрі з Островським ми дійсно класно пасуємо одне одному. У нас був просто пьорфект меч у кадрі", - пояснила Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що в неї завжди багато уваги від чоловіків. За словами Злати, їй це подобається. Проте вона не відповіла відверто, чи є в неї зараз стосунки, чи ні. Співачка лише інтригуючи зауважила, що її серце завжди зайняте і частково вільне.

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