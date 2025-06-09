Украинская певица Мика Ньютон призналась, почему не имеет детей

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Мика Ньютон откровенно рассказала о личной борьбе с раком и мечте о материнстве

Об этом она написала в своем Instagram, передает RegioNews.

Украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя — Оксана Грицай), проживающая в США, поделилась щемящей историей в ответ на вопросы подписчиков о материнстве.

"Я всю жизнь планировала иметь детей, но, к сожалению, получила рак. Я верю в чудеса, но история моя непростая и тяжелая. И честно, хочу всем порекомендовать не задавать эти вопросы женщинам. Для кого-то это может быть очень тяжело и до слез", — написала артистка.

Отметим, в 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичников. Звезда поборола болезнь. Кроме того, по словам исполнительницы, произошло чудо, что ей не пришлось проходить курс химиотерапии, и врачи не вырезали второй яичник.

Сейчас певица активно следит за своим здоровьем и ежегодно обследует организм.

Все это время знаменитость поддерживал ее муж, американский бизнесмен Крис Сааведра.

Напомним, недавно певица Елена Тополя откровенно рассказала об операции на груди.