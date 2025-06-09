Українська співачка Міка Ньютон зізналася, чому не має дітей

фото: з відкритих джерел

Міка Ньютон відверто розповіла про особисту боротьбу з раком і мрію про материнство

Про це вона написала в своєму Instagram, передає RegioNews.

Українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім’я — Оксана Грицай), яка мешкає у США, поділилася щемливою історією у відповідь на питання підписників про материнство.

"Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, натомість отримала рак. Я вірю в чудеса, але історія моя непроста і важка. І чесно, хочу всім порекомендувати не ставити ці запитання жінкам. Для когось це може бути дуже важко і до сліз", — написала артистка.

Зазначимо, 2019 року в Міки Ньютон діагностували рак яєчників. Зірка поборола хворобу. Окрім того, за словами виконавиці, тоді сталося диво, що їй не довелося проходити курс хіміотерапії, і лікарі не вирізали другий яєчник.

Наразі співачка активно стежить за своїм здоров'ям та щороку обстежує організм.

Весь цей час знаменитість підтримував її чоловік, американський бізнесмен Кріс Сааведра.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя відверто розповіла про операцію на грудях.