Встречайте новинки адидас!

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Каждый новый релиз от адидас – воплощение современных трендов и максимального комфорта

Бренд adidas основан в 1949 году немецким новатором Ади Дасслером, который стремился воплотить в реальность свою мечту о создании идеальной экипировки для спортсменов. В течении десятилетий лейбл демонстрирует потрясающие технологии, которые внедряет в свои стильные модели. Сегодня множество из них стали культовыми, их дизайны вдохновляют миллионы двигаться вперед.

Обновленный стиль в совершенном исполнении

Каждый новый релиз от адидас – воплощение современных трендов и максимального комфорта. Заглянем в актуальный ассортимент?

Spezial – серия невероятно красочных кед, которые совмещают архивные силуэты и трендовую цветовую палитру. Бархатная замша и контрастные детали способны внести в любой аутфит роскошь.

Japan и Tokyo – премиальные линейки сникеров в ретро-стиле 70-х. Насладись утонченными деталями, минимализмом и потрясающим качеством.

Taekwondo – эти модели внесут изящество и оригинальность в ваши образы. Их лаконичный внешний вид, вдохновленный боевыми искусствами, будет прекрасно смотреться в вашем имидже.

Predator – встречайте обновленную коллекцию бутс в неоново-коралловом цвете. Выбирайте улучшенный комфорт, энергичный дизайн и высокопрочные материалы.

Z.N.E. – супер комфортная линия одежды, обуви и аксессуаров, в которых вы почувствуете себя уютно в любой ситуации.

EQT – серия премиум-класса, выполненная из лучших тканей и в удобных кроях. Вещи характеризуются трендовым дизайном и актуальными расцветками.

adidas x Mandalorian – для юных поклонников Мандалорца. Характерная пастельно-зеленая палитра, принты любимых персонажей и, конечно же, невероятное удобство – здесь есть все, для того, чтобы порадовать ваших детей.

Официальные мячи UCL матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 24/25 – сбалансированные и износостойкие, именно они подарят вашей игре страсть и дух европейского футбола.

Почему стоит выбрать адидас?

В течение многих лет стремление бренда неизменно: предоставить функциональность и неповторимый стиль для ваших тренировок и повседневности.

Обувь представлена в огромном ассортименте для разных сезонов и предназначений. От зимних ботинок, обладающих водоотталкивающими свойствами, до эргономичных сандалей с превосходной амортизацией; от легендарных Campus на каждый день до беговых Adizero с новой технологией ENERGYRODS 2.0 – в каталоге есть все, что вы ищете.

Линейки одежды также многогранны, вместе с ними возможно создать любой лук, дополнить гардероб или выбрать технологичную экипировку для любимого вида спорта. А брендовые аксессуары – это прекрасные союзники на пути к вашим достижениям.

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