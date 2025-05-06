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06 травня 2025, 14:37
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Зустрічайте новинки адідас!

06 травня 2025, 14:37
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Кожен новий реліз від адідас — втілення сучасних трендів і максимального комфорту

Бренд adidas був заснований у 1949 році німецьким новатором Аді Дасслером, який прагнув втілити свою мрію про створення ідеального спорядження для спортсменів. Протягом десятиліть бренд демонструє вражаючі технології, які впроваджує у свої стильні моделі. Сьогодні багато з них стали культовими, а їхній дизайн надихає мільйони рухатися вперед.

Оновлений стиль у досконалому виконанні

Кожен новий реліз від адідас — втілення сучасних трендів і максимального комфорту. Заглянемо до актуального асортименту?

  • Spezial — серія неймовірно яскравих кед, що поєднують архівні силуети та трендову кольорову палітру. Оксамитова замша та контрастні деталі здатні додати розкоші будь-якому образу.
  • Japan і Tokyo — преміальні лінійки кросівок у ретро-стилі 70-х. Насолоджуйся витонченими деталями, мінімалізмом і вражаючою якістю.
  • Taekwondo — ці моделі додадуть витонченості та оригінальності вашим лукам. Їхній лаконічний вигляд, натхненний бойовими мистецтвами, чудово виглядатиме у вашому стилі.
  • Predator — зустрічайте оновлену колекцію бутс у неоново-кораловому кольорі. Обирайте покращений комфорт, енергійний дизайн і високоякісні матеріали.
  • Z.N.E. — надзвичайно комфортна лінія одягу, взуття й аксесуарів, у якій ви почуватиметеся затишно за будь-яких умов.
  • EQT — преміальна серія, виготовлена з найкращих тканин і зручного крою. Речі вирізняються модним дизайном і актуальними кольорами.
  • adidas x Mandalorian — для юних шанувальників Мандалорця. Характерна пастельно-зелена палітра, принти улюблених персонажів і, звісно, неймовірна зручність — усе, щоб порадувати ваших дітей.
  • Офіційні м’ячі матчів плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 24/25 — збалансовані та зносостійкі, саме вони подарують вашій грі пристрасть і дух європейського футболу.

Чому варто обрати adidas?

Протягом багатьох років прагнення бренду незмінне: надати функціональність і неповторний стиль для ваших тренувань і повсякденного життя.

Взуття представлено в широкому асортименті для різних сезонів і потреб: від зимових черевиків з водовідштовхувальними властивостями до ергономічних сандаль із чудовою амортизацією; від легендарних Campus для щоденного носіння до бігових Adizero з новою технологією ENERGYRODS 2.0 — у каталозі є все, що ви шукаєте.

Лінійки одягу також різноманітні: з ними можна створити будь-який образ, оновити гардероб або підібрати технологічне спорядження для улюбленого виду спорту. А фірмові аксесуари — чудові супутники на шляху до ваших досягнень.

Завітайте на сайт adidas і насолоджуйтесь онлайн-шопінгом. Обирайте для себе ідеальні варіанти серед новинок і залишайтеся на піку моди!

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