Об этом сообщает Daily Mail, передает RegioNews.

19 февраля в автокатастрофе погиб гитарист и музыкант Карл Кокран. Многим он был известен как гитарист известной группы Kiss. Музыкант погиб на 62-м году жизни.

В СМИ отметили, что Карл был пассажиром авто, за рулем которого находилась его 90-летняя мать. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего музыкант вылетел из машины. Его госпитализировали, однако, к сожалению, он скончался от полученных травм.

Музыканты группы Kiss выразили свои соболезнования родным. Они отметили, что Кокрана любили поклонники, и он постоянно всех вдохновлял во время туров.

Справка . Карл Кокран начинал творческий путь из группы Far Cry. Затем он работал с Джо Линном Тернером, Бобом Дейзли, Эриком Сингером и другими. В 1994 году он записал песню Into the Void вместе с группой KISS для альбома Psycho Circus. Также в течение многих лет он излагал уроки игры на гитаре.