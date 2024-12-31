MacBook Air M3 – мощность, стиль и экологичность для современной жизни
MacBook Air M3 покоряет своей производительностью, утонченным дизайном и необычайной портативностью. Оснащенный новейшим процессором Apple M3, этот ноутбук обеспечивает до 13 раз большую производительность по сравнению с моделями на Intel и на 60% превышает возможности чипа M1
Компактность и выбор размера экрана
Ноутбук MacBook Air M3 доступен в двух размерах:
- 13,6 дюйма – для тех, кто ценит легкость и мобильность.
- 15,3 дюйма – идеален для максимально комфортной работы и развлечений.
Дисплей Liquid Retina с яркостью до 500 нит и поддержкой более 1 миллиарда цветов гарантирует невероятную детализацию и реалистичность. Технология True Tone обеспечивает автоматическую адаптацию к освещению, делая работу комфортной в любых условиях.
Мощность, изменяющая правила игры
Чип M3 – это новый уровень производительности:
- Ускоренная графика для работы с видео, фотографиями и играми среднего уровня.
- Энергоэффективность для автономной работы до 18 часов.
- Многозадачность с плавной работой нескольких программ одновременно.
Это идеальный ноутбук для профессиональных задач, творчества и развлечений.
Элегантность и экологичность
Тонкий корпус из переработанного алюминия доступен в стильных цветах:
- Silver
- Space Gray
- Starlight
- Midnight – насыщенный темно-синий оттенок, устойчивый к следам пальцев.
Улучшенная связь и многозадачность
- Wi-Fi 6E для быстрого доступа в Интернет даже в перегруженных сетях.
- Поддержка двух внешних дисплеев для профессионалов, работающих с несколькими окнами.
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Почему MacBook Air M3 – это выбор №1 в 2024 году?
- Мощность: новый чип M3 легко справится с любыми задачами.
- Портативность: легкий и выносливый, идеален для активной жизни.
- Экологичность: изготовлен из переработанных материалов.
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