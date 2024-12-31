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31 декабря 2024, 10:56
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MacBook Air M3 – мощность, стиль и экологичность для современной жизни

31 декабря 2024, 10:56
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MacBook Air M3 покоряет своей производительностью, утонченным дизайном и необычайной портативностью. Оснащенный новейшим процессором Apple M3, этот ноутбук обеспечивает до 13 раз большую производительность по сравнению с моделями на Intel и на 60% превышает возможности чипа M1

Компактность и выбор размера экрана
Ноутбук MacBook Air M3 доступен в двух размерах:

  • 13,6 дюйма – для тех, кто ценит легкость и мобильность.
  • 15,3 дюйма – идеален для максимально комфортной работы и развлечений.

Дисплей Liquid Retina с яркостью до 500 нит и поддержкой более 1 миллиарда цветов гарантирует невероятную детализацию и реалистичность. Технология True Tone обеспечивает автоматическую адаптацию к освещению, делая работу комфортной в любых условиях.

Мощность, изменяющая правила игры

Чип M3 – это новый уровень производительности:

  • Ускоренная графика для работы с видео, фотографиями и играми среднего уровня.
  • Энергоэффективность для автономной работы до 18 часов.
  • Многозадачность с плавной работой нескольких программ одновременно.

Это идеальный ноутбук для профессиональных задач, творчества и развлечений.

Элегантность и экологичность

Тонкий корпус из переработанного алюминия доступен в стильных цветах:

  • Silver
  • Space Gray
  • Starlight
  • Midnight – насыщенный темно-синий оттенок, устойчивый к следам пальцев.

Улучшенная связь и многозадачность

  • Wi-Fi 6E для быстрого доступа в Интернет даже в перегруженных сетях.
  • Поддержка двух внешних дисплеев для профессионалов, работающих с несколькими окнами.

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  • Официальная гарантия: сервис Apple Premium Reseller в Украине.

Почему MacBook Air M3 – это выбор №1 в 2024 году?

  • Мощность: новый чип M3 легко справится с любыми задачами.
  • Портативность: легкий и выносливый, идеален для активной жизни.
  • Экологичность: изготовлен из переработанных материалов.

Посетите iSpace.ua, чтобы приобрести MacBook Air и убедиться в его непревзойденных возможностях. Этот ноутбук станет вашим надежным помощником в работе, обучении и отдыхе!

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