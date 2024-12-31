MacBook Air M3 – мощность, стиль и экологичность для современной жизни

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MacBook Air M3 покоряет своей производительностью, утонченным дизайном и необычайной портативностью. Оснащенный новейшим процессором Apple M3, этот ноутбук обеспечивает до 13 раз большую производительность по сравнению с моделями на Intel и на 60% превышает возможности чипа M1

Компактность и выбор размера экрана

Ноутбук MacBook Air M3 доступен в двух размерах:

13,6 дюйма – для тех, кто ценит легкость и мобильность.

– для тех, кто ценит легкость и мобильность. 15,3 дюйма – идеален для максимально комфортной работы и развлечений.

Дисплей Liquid Retina с яркостью до 500 нит и поддержкой более 1 миллиарда цветов гарантирует невероятную детализацию и реалистичность. Технология True Tone обеспечивает автоматическую адаптацию к освещению, делая работу комфортной в любых условиях.

Мощность, изменяющая правила игры

Чип M3 – это новый уровень производительности:

Ускоренная графика для работы с видео, фотографиями и играми среднего уровня.

для работы с видео, фотографиями и играми среднего уровня. Энергоэффективность для автономной работы до 18 часов.

для автономной работы до 18 часов. Многозадачность с плавной работой нескольких программ одновременно.

Это идеальный ноутбук для профессиональных задач, творчества и развлечений.

Элегантность и экологичность

Тонкий корпус из переработанного алюминия доступен в стильных цветах:

Silver

Space Gray

Starlight

Midnight – насыщенный темно-синий оттенок, устойчивый к следам пальцев.

Улучшенная связь и многозадачность

Wi-Fi 6E для быстрого доступа в Интернет даже в перегруженных сетях.

для быстрого доступа в Интернет даже в перегруженных сетях. Поддержка двух внешних дисплеев для профессионалов, работающих с несколькими окнами.

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Почему MacBook Air M3 – это выбор №1 в 2024 году?

Мощность: новый чип M3 легко справится с любыми задачами.

новый чип M3 легко справится с любыми задачами. Портативность: легкий и выносливый, идеален для активной жизни.

легкий и выносливый, идеален для активной жизни. Экологичность: изготовлен из переработанных материалов.

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