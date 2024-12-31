MacBook Air M3 — потужність, стиль і екологічність для сучасного життя
MacBook Air M3 підкорює своєю продуктивністю, витонченим дизайном і надзвичайною портативністю. Оснащений новітнім процесором Apple M3, цей ноутбук забезпечує до 13 разів більшу продуктивність порівняно з моделями на Intel і на 60% перевищує можливості чіпа M1
Компактність і вибір розміру екрана
Ноутбук MacBook Air M3 доступний у двох розмірах:
- 13,6 дюйма — для тих, хто цінує легкість і мобільність.
- 15,3 дюйма — ідеальний для максимально комфортної роботи та розваг.
Дисплей Liquid Retina із яскравістю до 500 ніт та підтримкою понад 1 мільярда кольорів гарантує неймовірну деталізацію та реалістичність. Технологія True Tone забезпечує автоматичну адаптацію до освітлення, роблячи роботу комфортною в будь-яких умовах.
Потужність, що змінює правила гри
Чіп M3 — це новий рівень продуктивності:
- Прискорена графіка для роботи з відео, фото та ігор середнього рівня.
- Енергоефективність для автономної роботи до 18 годин.
- Багатозадачність із плавною роботою кількох програм одночасно.
Це ідеальний ноутбук для професійних задач, творчості та розваг.
Елегантність та екологічність
Тонкий корпус із переробленого алюмінію доступний у стильних кольорах:
- Silver
- Space Gray
- Starlight
- Midnight — насичений темно-синій відтінок, стійкий до слідів пальців.
Покращений зв'язок та багатозадачність
- Wi-Fi 6E для швидкого доступу до інтернету навіть у перевантажених мережах.
- Підтримка двох зовнішніх дисплеїв для професіоналів, які працюють із кількома вікнами.
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Чому MacBook Air M3 — це вибір №1 у 2024 році?
- Потужність: новий чіп M3 легко впорається з будь-якими завданнями.
- Портативність: легкий і витривалий, ідеальний для активного життя.
- Екологічність: виготовлений із перероблених матеріалів.
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