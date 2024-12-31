MacBook Air M3 — потужність, стиль і екологічність для сучасного життя

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MacBook Air M3 підкорює своєю продуктивністю, витонченим дизайном і надзвичайною портативністю. Оснащений новітнім процесором Apple M3, цей ноутбук забезпечує до 13 разів більшу продуктивність порівняно з моделями на Intel і на 60% перевищує можливості чіпа M1

Компактність і вибір розміру екрана

Ноутбук MacBook Air M3 доступний у двох розмірах:

13,6 дюйма — для тих, хто цінує легкість і мобільність.

— для тих, хто цінує легкість і мобільність. 15,3 дюйма — ідеальний для максимально комфортної роботи та розваг.

Дисплей Liquid Retina із яскравістю до 500 ніт та підтримкою понад 1 мільярда кольорів гарантує неймовірну деталізацію та реалістичність. Технологія True Tone забезпечує автоматичну адаптацію до освітлення, роблячи роботу комфортною в будь-яких умовах.

Потужність, що змінює правила гри

Чіп M3 — це новий рівень продуктивності:

Прискорена графіка для роботи з відео, фото та ігор середнього рівня.

для роботи з відео, фото та ігор середнього рівня. Енергоефективність для автономної роботи до 18 годин.

для автономної роботи до 18 годин. Багатозадачність із плавною роботою кількох програм одночасно.

Це ідеальний ноутбук для професійних задач, творчості та розваг.

Елегантність та екологічність

Тонкий корпус із переробленого алюмінію доступний у стильних кольорах:

Silver

Space Gray

Starlight

Midnight — насичений темно-синій відтінок, стійкий до слідів пальців.

Покращений зв'язок та багатозадачність

Wi-Fi 6E для швидкого доступу до інтернету навіть у перевантажених мережах.

для швидкого доступу до інтернету навіть у перевантажених мережах. Підтримка двох зовнішніх дисплеїв для професіоналів, які працюють із кількома вікнами.

Чому варто купити MacBook Air M3 в iSpace.ua?

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Чому MacBook Air M3 — це вибір №1 у 2024 році?

Потужність: новий чіп M3 легко впорається з будь-якими завданнями.

новий чіп M3 легко впорається з будь-якими завданнями. Портативність: легкий і витривалий, ідеальний для активного життя.

легкий і витривалий, ідеальний для активного життя. Екологічність: виготовлений із перероблених матеріалів.

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