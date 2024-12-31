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31 грудня 2024, 10:56
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MacBook Air M3 — потужність, стиль і екологічність для сучасного життя

31 грудня 2024, 10:56
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MacBook Air M3 підкорює своєю продуктивністю, витонченим дизайном і надзвичайною портативністю. Оснащений новітнім процесором Apple M3, цей ноутбук забезпечує до 13 разів більшу продуктивність порівняно з моделями на Intel і на 60% перевищує можливості чіпа M1

Компактність і вибір розміру екрана
Ноутбук MacBook Air M3 доступний у двох розмірах:

  • 13,6 дюйма — для тих, хто цінує легкість і мобільність.
  • 15,3 дюйма — ідеальний для максимально комфортної роботи та розваг.

Дисплей Liquid Retina із яскравістю до 500 ніт та підтримкою понад 1 мільярда кольорів гарантує неймовірну деталізацію та реалістичність. Технологія True Tone забезпечує автоматичну адаптацію до освітлення, роблячи роботу комфортною в будь-яких умовах.

Потужність, що змінює правила гри

Чіп M3 — це новий рівень продуктивності:

  • Прискорена графіка для роботи з відео, фото та ігор середнього рівня.
  • Енергоефективність для автономної роботи до 18 годин.
  • Багатозадачність із плавною роботою кількох програм одночасно.

Це ідеальний ноутбук для професійних задач, творчості та розваг.

Елегантність та екологічність

Тонкий корпус із переробленого алюмінію доступний у стильних кольорах:

  • Silver
  • Space Gray
  • Starlight
  • Midnight — насичений темно-синій відтінок, стійкий до слідів пальців.

Покращений зв'язок та багатозадачність

  • Wi-Fi 6E для швидкого доступу до інтернету навіть у перевантажених мережах.
  • Підтримка двох зовнішніх дисплеїв для професіоналів, які працюють із кількома вікнами.

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  • Розстрочка до 10 місяців без переплат: насолоджуйтеся покупкою вже зараз.
  • Офіційна гарантія: сервіс від Apple Premium Reseller в Україні.

Чому MacBook Air M3 — це вибір №1 у 2024 році?

  • Потужність: новий чіп M3 легко впорається з будь-якими завданнями.
  • Портативність: легкий і витривалий, ідеальний для активного життя.
  • Екологічність: виготовлений із перероблених матеріалів.

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