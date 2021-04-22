COVID-вакцинация: за сутки привито более 14 тысяч человек

Только пять человек завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата

Только пять человек завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата

Фото: из открытых источников

В среду, 21 апреля, вакцинировано от коронавируса 14 044 украинцев, это на 998 меньше, чем накануне. Прививка проводилась 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 14 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине. 491 877 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - сообщил министр. Больше всего прививок за минувшие сутки сделано в Киеве (1 329), Одесской (1 017), Львовской (792) и Запорожской (763) областях. Меньше всего людей 21 апреля вакцинировали на Кировоградщине (263) и Луганщине (231). По состоянию на 21 апреля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 391 человек. Напомним, как сообщалось, в Минздраве анонсировали новую поставку COVID-вакцин. Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca.

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